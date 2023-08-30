Коллектив Театра Вахтангова представит в Китае «Евгения Онегина»

Коллектив Театра им. Вахтангова в 2024 году покажет спектакль «Евгений Онегин» в Китае.



О гастролях театра рассказал директор учреждения Кирилл Крок.



«В 2024 году, даже еще не все наши актеры это знают, мы тоже поедем в Китай и тоже с "Евгением Онегиным". А вообще, после гастролей в Китае, что тоже для нас было удивительно, был создан клуб фанатов спектакля "Евгений Онегин", а молодой Ленский был самым популярным у них героем», — приводит слова руководителя агентство ТАСС.



По словам народной артистки России Ирины Купченко, театр в Китае встретила внимательная и любознательная публика. Люди приходили на спектакль, прочитав предварительно роман.



«Это дорогого стоит, это такая любознательность, креативность, желание погрузиться в то, что ты идешь смотреть. И вы знаете, они понимали все», — рассказала артистка.



Коллектив Театра им. Вахтангова в настоящее время находится на гастролях в Иркутске. В течение недели зрителям будет представлено пять постановок.









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