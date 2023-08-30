На ремонт цирка в Челябинске выделили 200 млн рублей

30.08.2023
Цирк в Челябинске получил финансирование на ремонтные работы. Капитальный ремонт в здании цирка начался в 2019 году и должен был завершиться к началу саммита стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС в 2020 году, передает агентство ТАСС.
По словам заместителя министра культуры Челябинской области Дмитрия Столбова, ремонт здания цирка на данный момент находится на контроле губернатора региона.
«Министерство культуры региона также находится в диалоге с Росгосцирком, этот диалог посвящен тому, чтобы цирк в Челябинске отремонтировали максимально быстро. Новость заключается в том, что на этот год Росгосцирк выделил 200 млн рублей», — рассказал чиновник.
По словам руководителя, в проекте капремонта произошли корректировки, которые должны пройти государственную экспертизу, после чего руководство планирует провести переговоры с Министерством культуры о выделении средств для окончания ремонта.
По предварительным данным, работы должны быть завершены в 2025 году.
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