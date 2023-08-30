В Пятигорске в четвертый раз пройдет Осенний культурный марафон

В Пятигорске пройдет Осенний культурный марафон. Мероприятие организовано Российским фондом культуры, администрацией Пятигорска.



Осенний культурный марафон пройдет в Пятигорске в четвертый раз. В рамках фестиваля пройдут встречи с деятелями искусства и культуры, концерты, выставки, спектакли, мастер-классы.



Программа марафона рассчитана на гостей разных возрастов и вкусов.



В рамках фестиваля состоится выставка произведений живописи и графики народного художника России, ректора Московского государственного академического художественного института им. В.И. Сурикова Анатолия Любавина. В программу также вошли гала-концерт солистов Большого театра, выставка «Лубяной коробок» Нины Любавиной, творческая встреча с Татьяной Устиновой.



В рамках марафона пройдет благотворительная акция для детей из семей участников СВО, детей, проживающих в пунктах временного размещения.









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