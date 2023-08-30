Киану Ривз рассказал о готовности сниматься в новом фильме про Джона Уика

Голливудский актер Киану Ривз рассказал о своем желании сняться в пятой части франшизы «Джон Уик».



В рамках подкаста Happy Sad Confused режиссер франшизы Чад Стахелски рассказал, что Ривз согласился бы сняться в новой части боевика.



«Да, мы с Киану поговорили. Если вы спросите его прямо сейчас: «Ты бы снялся в фильме «Джон Уик 5»?», то он ответит: «Черт возьми, да!». Но потом он скажет, что у нас пока нет идей, вот и все», — сказал режиссер.



Стахелски добавил, что сейчас команда займется другими делами, что если бы его «осенила идея», то через 30 секунд он бы уже звонил Ривзу.



Четвертая часть «Джона Уика» стала самой успешной из всех частей франшизы. Сборы фильма составили более 425,3 млн долларов. Суммарно все фильмы «Джон Уик» собрали более миллиарда долларов.









Фото: кадр из фильма "Джон Уик"