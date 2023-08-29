Ансамбль Росгвардии выступит на концерте ко Дню Республики Татарстан

Академический ансамбль песни и пляски Росгвардии порадует жителей Татарстана на концерте в честь Дня республики. Об этом информирует пресс-служба ведомства.





Артисты споют знаменитые военно-патриотические песни. Также ансамбль исполнит зрелищные хореографические номера.





Академический ансамбль Росгвардии является одним из крупнейших в стране армейских коллективов музыкального и хореографического искусства. Участники коллектива выступали не только в России, но и за границей. Творчество ансамбля полюбили жители более 70 стран.





В среду, 30 августа, военнослужащие казанского полка и сотрудники местного Управления Росгвардии будут поддерживать общественный порядок на празднике для безопасности граждан.









Фото: YouTube