Группа «Любэ» споет в Тюмени для участников нефтегазового форума

Группа «Любэ» и Григорий Лепс выступят на одной сцене перед участниками Промышленно-энергетического форума TNF. Об этом информирует пресс-служба форума.





Вход на «Любэ» доступен только участникам с пригласительными билетами. Концерт Григория Лепса предназначается «для форумчан и друзей форума». Выступление пройдет в инженерном центре проекта «Речной порт».





Тюменцы, участвующие в активностях TNF 2023, смогут попасть на концерт певца. Билеты на Лепса можно будет получить в ходе розыгрыша на радио «Европа +», «Красная армия». Также есть возможность выиграть их в «Забеге ЯТЭК». Он состоится в рамках форума 20 сентября. Регистрация на забег доступна на сайте всем тюменцам.





Полная программа представлена на официальном онлайн-портале TNF 2023. Темой форума, который начнется 18 сентября и закончится 21-го, станет технологический суверенитет.









Фото: YouTube