Премьеру новых серий к юбилею аниме «Наруто» перенесли на неопределенный срок

29.08.2023
Новые эпизоды «Наруто», которые должны были выйти к 21-летию сериала, не появятся 3 сентября. Об этом создатели аниме сообщили на официальном сайте.
Поклонники шоу ожидали четыре «совершенно новых» серии «Наруто» в начале сентября. Однако создатели решили перенести выход эпизодов и пообещали представить новую дату в ближайшем будущем.
Авторы отметили, что вынуждены отложить релиз для «повышения качества». Сейчас в эфире должны появиться последние серии «Боруто: Новое поколение Наруто».
Ранее стало известно о продолжении другого культового аниме — «Шаман Кинг». Авторы представили первые кадры в трейлере. Создатели планируют выпустить первые серии в начале 2024 года.
Фото: кадр из сериала «Наруто»