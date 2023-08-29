Более миллиона человек посмотрели трансляцию фестиваля «Рок над Амуром»

Третий фестиваль «Рок над Амуром» прошел в Хабаровске на открытой площадке Арены «Ерофей». Пресс-служба регионального правительства отметила, что он состоялся 26 августа.





Мероприятие, проведенное в статусе всероссийского, собрало более 65 тысяч посетителей. На фестивале выступили гости из различных краев России, включая Приморский, Хабаровский, Забайкальский и Красноярский край. В завершение фестиваля выступили легендарные рок-музыканты, включая группу «МультФильмы», «Пикник» и Вячеслава Бутусова, который представил специальную программу, посвященную 40-летию Nautilus Pompilius.





Фестиваль также был доступен для онлайн-просмотра. Его выступления посмотрели более миллиона зрителей. Погода на фестивале не омрачила настроение, несмотря на дождливое утро, солнечная погода настигла горожан вечером, а похолодание — после заката. Фестиваль «Рок над Амуром» получил статус всероссийского по поручению губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева в 2023 году.









Фото: YouTube