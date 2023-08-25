Исполнитель хита Moskau группа «Чингисхан» написала песню о Петербурге

Премьера песни, посвященной Санкт-Петербургу, состоялась на Петровском балу в Царском Селе. Подробности привел Подробности привел ТАСС





В песне использованы мотивы русского романса «Дорогой длинною» Бориса Фомина. В исполнении «Чингисхана» куплеты песни звучат на русском и немецком языках, они рассказывают о празднике над Невой и «шампанском рекой».





Исполнители выступили в костюмах XVIII века. Петровский бал, в котором приняли участие около 250 представителей искусства и 400 гостей, проводится в продолжение традиций Петровских ассамблей и Дрезденского оперного бала.





Участниками мероприятия стали студенты из Северной столицы, Москвы, Новосибирска, Донбасса и других регионов. Гости бала прошли обучение танцам на бесплатных очных занятиях, а также с помощью видеоуроков.





Ранее в Петербурге открылся IV Международный кинофестиваль Lendoc Film Festival. Церемонии дал старт фильм узбекского режиссера Али Хамраева «Аромат дыни в Самарканде».







