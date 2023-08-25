Путин наградил актера Никоненко орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени

25.08.2023

Путин наградил актера Никоненко орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени
Президент России Владимир Путин вручил орден «За заслуги перед Отечеством» III степени народному артисту РСФСР Сергею Никоненко за его значительный вклад в развитие отечественной культуры и кинематографического искусства, а также за его многолетнюю творческую деятельность. Об этом сообщает официальный портал правовой информации.

В документе указывается, что актеру и режиссеру Сергею Петровичу Никоненко присуждается орден «За заслуги перед Отечеством» III степени за его большой вклад в развитие отечественной культуры и кинематографического искусства, а также за его многолетнюю творческую деятельность. Сергей Никоненко является артистом, режиссером и членом Общероссийской общественной организации «Союз кинематографистов РФ».

Никоненко — известный российский актер и режиссер, получивший звание народного артиста РСФСР в 1991 году. Он снялся в таких фильмах, как «Война и мир», «Спокойный день в конце войны», «Инспектор ГАИ», «Завтра была война», «Зимний вечер в Гаграх», «Мастер и Маргарита», «Пассажирка» и другие. Он также снялся в ряде картин, которые сам поставил, включая «Птицы над городом», «Трын-трава», «Целуются зори» и «Корабль пришельцев».


Фото: кадр из фильма «Завтра была война»