Образ Шерлока Холмса показался россиянам самым удачным воплощением в кино

Согласно результатам опроса, проведенного «ЛитРес» и онлайн-кинотеатром Start, Шерлок Холмс из цикла телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» признан самым успешно экранизированным литературным персонажем советского кинематографа.





Большинство респондентов (58%) отдали свой голос за Василия Ливанова, который сыграл роль знаменитого детектива.





Исследование проводилось в августе 2023 года через форму, размещенную в социальных сетях, а также с помощью рассылки пользователям. В опросе приняли участие более 1,3 тысячи человек старше 16 лет из разных городов России. Результаты подсчитывались на основе пропорции, в которой все респонденты составляли 100%, а остальные данные вычислялись относительно этого числа. Участникам опроса были предложены готовые варианты ответов, а также возможность указать свой вариант в графе «другое».





На втором месте в рейтинге успешных экранизаций литературных героев оказался Филипп Преображенский из фильма «Собачье сердце» Владимира Бортко, сыгранный Евгением Евстигнеевым. За него проголосовали 54% участников опроса. Третье место занял Остап Бендер, сыгранный Арчилом Гомиашвили в адаптации романа «12 стульев» Ильфа и Петрова. За него проголосовали 53% респондентов.









Фото: кадр из фильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Охота на тигра»