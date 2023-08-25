В Псковской области пройдет XVI фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи»

В понедельник, 28 августа, в деревне Сигово Псковской области пройдет XVI Международный этнокультурный фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи».





Фестиваль организовывается ежегодно в день празднования Успения Пресвятой Богородицы, который является престольным праздником Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, сообщает Федеральный фонд по делам национальностей.





История этого монастыря тесно связана с духовными традициями коренного малочисленного народа сето. Фестиваль будет проходить на территории музея-усадьбы семьи Кюлаотс, единственного в России музея коренного малочисленного народа сето. В 2023 году фестиваль примет представителей не только сето, но и других финно-угорских народов, таких как вепсы, ижоры и водь. В рамках мероприятия состоится шествие участников фестиваля в национальных костюмах.





Для гостей фестиваля будут организованы различные мероприятия, включая ярмарку ремесел, дегустацию блюд национальной сетоской кухни, мастер-классы и интерактивные площадки. Посетители смогут также насладиться традиционным многоголосным пением леэло, увидеть уникальные костюмы и причудливые серебряные украшения.





Фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи» представляет возможность ознакомиться с материальной культурой коренного малочисленного народа сето, узнать их историю и быт, а также познакомиться с гостеприимным и трудолюбивым народом сето.





Организаторами фестиваля выступают Государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник «Изборск» и комитет по культуре Псковской области. Мероприятие проводится при поддержке правительства Псковской области.









Фото: YouTube