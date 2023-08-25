Сценарист оригинального «Форсажа» Эйр пожаловался на обесценивание своего вклада

Режиссер Дэвид Эйр, известный своей работой над фильмами «Патруль» и «Отряд самоубийц» (18+), был одним из сценаристов оригинального «Форсажа». Однако, по словам режиссера, его вклад в финальную версию фильма был преуменьшен.





В интервью актеру Джону Бернталу, Эйр рассказал, что именно он настоял на переносе места действия из Нью-Йорка в Лос-Анджелес и сделал изменения в составе персонажей, раскрывая их культуру. По словам режиссера, до его правок в сюжете преобладали герои итальянского происхождения.





Сценарист также отметил, что причиной недооценки его вклада стала непубличность. Эйр не участвовал в промоушене и премьере фильма, не посещал вечеринки. После этого опыта режиссер больше ценит тех, кто предоставляет ему полную творческую свободу.





Кроме того, ранее Эйр критиковал студию Warner Bros. за постоянное вмешательство в производство фильма «Отряд самоубийц». Несмотря на коммерческий успех фильма, он получил негативные отзывы от критиков. Режиссерская версия фильма, аналогично «Лиге справедливости Зака Снайдера» (18+), могла исправить ситуацию, но идея не была одобрена руководством Warner.









Фото: кадр из фильма «Форсаж»



