СТД: конкурсную программу «Золотой маски» ждут изменения

24.08.2023
Программа конкурса национальной премии «Золотая маска» изменится. Об этом рассказал председатель Союза театральных деятелей (СТД) России Александр Калягин.
По словам Калягина, будет создана рабочая группа по «Золотой маске», чтобы привести в надлежащее состояние конкурсную программу. Председатель СТД пояснил, что сейчас она кажется слишком увеличенной.
«На каждый вздох обязательно надо вручать "Маску". Мне кажется, это неправильно», — сказал Калягин в беседе с журналистами.
Председатель Союза добавил, что никто не будет давить на «Маску». Жюри само будет назначать премии. Калягин также отметил, что СТД и Минкультуры России будут работать над этим вместе.
Премию «Золотая маска» учредили в 1993 году как профессиональную премию за лучшие работы сезона в театральном искусстве. Ее вручают представителям драмы, оперы, балета, современного танца, оперетты, мюзикла и театра кукол. Ежегодный фестиваль спектаклей-номинантов определяет лауреатов премии. Программа дополняется внеконкурсными проектами.
Фото: Pixabay