Шахназаров заявил о необходимости снимать документальное кино в России

Режиссер, гендиректор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров объяснил, какой жанр нужно снимать в наши дни. Об этом он рассказал в пресс-центре «Московского комсомольца».





Режиссер подчеркнул, что сегодня наступил час документального кино. По его словам, у этого жанра другая природа. Человеческая жизнь в настоящее время является самым важным материалом, считает Шахназаров.





Режиссер также с сожалением добавил, что не видит документальный жанр на экранах. Творец напомнил, как снял «Белый тигр» десять лет назад и «этим все сказал». По мнению Шахназарова, там много того, что связано с сегодняшним днем.





«Поэзия и документальное кино — вот, что важно сегодня», — констатировал режиссер.





Напомним, фильм «Белый тигр» снят в 2012 году и посвящен отцу Шахназарова — Георгию. Он был героем Великой Отечественной войны. Картина рассказывает о конце Второй мировой, где на полях сражений все чаще появляется немецкий танк «Белый тигр». Советскому командованию приходится создать собственную особую технику — модель Т-34-85.









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