Начались съемки российского детективного сериала «Куколка»

Стартовали съемки отечественного детективного сериала «Куколка» Егора Анашкина. Об этом объявил телеканал «Россия».





Подписчики онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» первыми увидят российский детектив в 2024 году. Телепремьера пройдет в эфире канала «Россия».





Режиссурой занялся Егор Анашкин, автор таких проектов, как «Шаляпин», «Зулейха открывает глаза» и «Кровавая барыня». Эти работы с большим успехом ранее вышли на «России».





Главные роли в сериале исполняют Анастасия Уколова, Глеб Бочков, Роман Мадянов, Елена Валюшкина, Владимир Симонов, Алексей Демидов и другие.





По сюжету в 1911 году выпускница Института благородных девиц Саша Мещерская приезжает в родной провинциальный городок. Благополучие семьи героини зависит от дяди, который владеет оружейным заводом. Девушка заводит новые знакомства в угоду родителям, мечтающих о ее замужестве. Однако тут же выпускницу настигает водоворот интриг.





Елена Исаева («Доктор», «Куприн. Яма») выступила автором сценария совместно со Станиславом Эркилевским. Автором идеи стал Марик Девич («Кровавая барыня»). Генеральные продюсеры сериала — Илья Неретин и Ольга Ермакова. Ведущий продюсер — Юнона Глотова.









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