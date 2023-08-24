Сценаристка «Друзей» Пэтти Лин рассказала о конфликте с актерами сериала

Сценаристка ситкома «Друзья» Пэтти Лин рассказала о своей работе над седьмым сезоном сериала.



Лин поделилась воспоминаниями в своей книге, релиз которой состоялся недавно. Она отметила, что была новичком в киноиндустрии и испытывала некоторую неуверенность в своих силах. Однако и на съемочной площадке все было негладко — актеры конфликтовали с авторами.





«Актеры, казалось, были недовольны тем, что были прикованы к уставшему старому сериалу, в то время как они могли расти», — цитирует Fox News отрывок из книги Лин.





Звезды саботировали многие шутки, которые были в сценарии и им не нравились. Многие фразы были убраны из сценариев только из-за плохого исполнения актерами.





Кроме того, актеры редко положительно оценивали работу Лин. Встречи с актерами носили «мрачный и агрессивный характер».





Сериал «Друзья» выходил на американском телевидении с 1994 года и имел огромный зрительский успех. Главные роли в нем исполнили Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер.









Фото: кадр из сериала «Друзья»