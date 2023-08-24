Режиссер «Эйфории» рассказал о роли Зендаи в новом сезоне

Американский кинорежиссер Сэм Левинсон рассказал о роли актрисы Зендаи в новом сезоне сериала «Эйфория».



В интервью изданию Elle кинематографист назвал Зендаи «самым конкурентоспособным человеком» из всех, кого он знает.



«Она постоянно растет как актриса и всегда стремится бросить вызов самой себе. Она никогда не успокаивается», — приводит издание слова Левинсона.



По словам режиссера, в третьем сезоне проекта через героиню Зендаи Ру он будет исследовать, что значит быть личностью с принципами в коррумпированном мире.



Сериал «Эйфория» рассказывает о старшеклассниках, переживающих травматичные отношения и страдающих от зависимостей.



В актерский состав проекта, помимо Зендаи, входят Ангус Клауд, Эрик Дэйн, Мод Апатоу, Джейкоб Элорди, Алекса Деми и другие.









Фото: Vanity Fair/YouTube