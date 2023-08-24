В Минкультуры поддержали идею о проведении в школах Недели кино об СВО

24.08.2023
Министерство культуры России выразило готовность оказать содействие в проведении в школах Недели документального кино о героях СВО, передают «Известия».
Инициативу выдвинула ранее зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова.
«Минкультуры России готово оказать содействие в проведении Недели современного документального кино, предполагающей просмотр обучающимися общеобразовательных организаций кинолент, посвященных героям специальной военной операции», — указано в ответном письме.
Также и в Минпросвещения готовы к сотрудничеству и оказанию всесторонней поддержки в рамках проекта по просмотру в школах документального кино об СВО.
Фото: пресс-служба Министерства культуры России