В Минкультуры поддержали идею о проведении в школах Недели кино об СВО

Инициативу выдвинула ранее зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова.«Минкультуры России готово оказать содействие в проведении Недели современного документального кино, предполагающей просмотр обучающимися общеобразовательных организаций кинолент, посвященных героям специальной военной операции», — указано в ответном письме.Также и в Минпросвещения готовы к сотрудничеству и оказанию всесторонней поддержки в рамках проекта по просмотру в школах документального кино об СВО.