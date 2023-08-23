Московская «Геликон-опера» поделилась планами на новый театральный сезон

Первая премьера нового сезона в «Геликон-опере» состоится 11 ноября 2023 года. Такой информацией поделились представители театра.





На сайте для зрителей опубликовали лозунг: «Геликон-опера» — время для счастья. В ноябре театр покажет премьерный музыкальный спектакль «Страна забытых сказок». Режиссером выступает лауреат Премии Москвы Илья Ильин. Дирижирует Артем Давыдов.





История спектакля заключается в том, что летом на Детском радио в конкурсе на лучшее название и афишу победили девятилетняя Мирослава Козлова и семилетняя Варвара Шпотя. Они будут приглашены в театр на премьерный показ. Имена победительниц разместят во всех информационных материалах.





13 января 2024 года ожидается опера Петра Чайковского «Черевички». Сергей Новиков является режиссером-постановщиком.





10 и 11 мая зрителей ждет премьера «Императора Атлантиды» Виктора Ульмана. Лауреат международных конкурсов Вадим Летунов ответственен за режиссуру.





Худрук театра Дмитрий Бертман планирует лично взяться за «Мадам Баттерфляй» Джакомо Пуччини. Премьера этой оперы запланирована на 26 июня.









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