Фестиваль исторического костюма состоится в Смоленске 27 августа

В рамках празднования 1160-летия города Смоленска 27 августа состоится фестиваль исторического костюма под названием «Смоленск в веках». Об этом заявила пресс-служба городской администрации.





Мероприятие будет организовано в ДК «Шарм» и представит различные исторические личности, связанные со Смоленщиной, такие как Денис Давыдов, Мария Тенишева, Александр Твардовский, Юрий Гагарин и другие. Более 40 моделей выйдут на костюмированную прогулку в реконструированной одежде, а посетители смогут сделать фото с известными смолянами. Начало мероприятия запланировано на 15:00.





Ранее было объявлено о том, как будет отмечено 1160-летие города Смоленска. 25 сентября смоляне отмечают День города. В этом году также грядет 80-летие освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков. Однако торжества в честь городского юбилея уже проходят. Одним из мероприятий стала выставка «Смоленск.1160». Ее организаторами выступил Союз фотохудожников России.









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