В Китае пройдет выставка президента Российской академии художеств Зураба Церетели

Выставочный проект народного художника СССР и РФ, посла Доброй воли ЮНЕСКО Зураба Церетели пройдет в Китае. Об этом сообщила пресс-служба Российской академии художеств.





В Национальном художественном музее Китая пройдет выставка Зураба Церетели, подготовленная в преддверии его юбилея. Президенту академии исполняется 90 лет.





В экспозиции «Больше, чем жизнь», вниманию представлены живописные полотна и произведения. Техника исполнения — горячая эмаль.





Академия художеств на официальном сайте отмечает, что в работах Церетели присутствуют темы «Мужчина и Женщина», «Человек и Природа», «Бог и Человек». Творчество художника насыщено этими деталями, объединяющими библейскую историю со сказочными элементами.





Выставка будет доступна к просмотру в сентябре. С 3 по 26 число жители Китая и гости страны смогут увидеть работы народного российского художника. Официальное открытие выставки состоится 4 сентября.









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