Кинофестиваль в Сан-Себастьяне закроется байопиком о Сэмюэле Беккете

В Сан-Себастьяне в сентябре стартует 71-й международный кинофестиваль.



Фильмом закрытия станет кинолента Джеймса Марша «Сперва танцуй» (Dance First).





Премьера пройдет вне конкурса 30 сентября.





В основу сюжета киноленты легла биография ирландского писателя Сэмюэля Беккета. Авторы расскажут о его участии во французском Сопротивлении во Второй мировой войне, о его триумфе на литературном поприще и жизни в затворничестве в последние годы.





Главную роль в фильме играет Гэбриел Бирн. Сюзанн Дешево-Дюмениль играет жену писателя Сандрин Боннер. В фильме также снялся Эйдан Гиллен, который сыграл роль писателя Джеймса Джойса.





Кинофестиваль в Сан-Себастьяне 22 сентября откроет новый мультфильм Хаяо Миядзаки «Как поживаете?».









Фото: GrantInnis/YouTube