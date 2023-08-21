Кинофестиваль в Сан-Себастьяне закроется байопиком о Сэмюэле Беккете

Кинофестиваль в Сан-Себастьяне закроется байопиком о Сэмюэле Беккете

21.08.2023

В Сан-Себастьяне в сентябре стартует 71-й международный кинофестиваль.

Фильмом закрытия станет кинолента Джеймса Марша «Сперва танцуй» (Dance First).

Премьера пройдет вне конкурса 30 сентября.

В основу сюжета киноленты легла биография ирландского писателя Сэмюэля Беккета. Авторы расскажут о его участии во французском Сопротивлении во Второй мировой войне, о его триумфе на литературном поприще и жизни в затворничестве в последние годы.

Главную роль в фильме играет Гэбриел Бирн. Сюзанн Дешево-Дюмениль играет жену писателя Сандрин Боннер. В фильме также снялся Эйдан Гиллен, который сыграл роль писателя Джеймса Джойса.

Кинофестиваль в Сан-Себастьяне 22 сентября откроет новый мультфильм Хаяо Миядзаки «Как поживаете?».


Фото: GrantInnis/YouTube