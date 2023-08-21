Стали известны имена победителей XI кинофестиваля «Короче»

В воскресенье, 20 августа, в Калининграде прошла церемония вручения наград XI российского фестиваля короткометражных и дебютных фильмов «Короче». Основные награды конкурса были присуждены фильмам «Мне надо вам что-то сказать» режиссера Евгения Марьяна и «Бери да помни» режиссера Байбулата Батуллы.

В категории короткометражного кино главный приз «Лучший фильм» был присужден фильму «Мне надо вам что-то сказать» режиссера Евгения Марьяна. Фильм рассказывает историю восемнадцатилетней сироты по имени Лила. После выхода из интерната она поступает в провинциальный техникум, где заводит новых друзей и встречает интересного парня. Однако в ее жизни внезапно появляется старый знакомый, который угрожает раскрыть ее страшную тайну перед всеми.

Награда за лучший сценарий была вручена Андрею Лукьянову за фильм «Бернаки». Лучшим анимационным проектом фестиваля была признана «Расцветшая зима» режиссера Александра Бруньковского. За лучшую режиссуру была награждена картина «Здесь и сейчас» режиссера Павла Королько. Фильм «БИГ» оператора Александра Ефошкина получил приз за лучшую операторскую работу. В категории полнометражного дебютного кино главную победу одержал фильм «Бери да помни» режиссера Байбулата Батуллы.

Фильм «Сказки Гофмана» режиссера Тины Баркалая был удостоен специального приза от телеканала «Россия 1». Канал приобрел права на показ фильма и обязался поддержать его выпуск. Фильм «Аквариум» режиссера Ильи Шагалова получил приз жюри в номинации «За реальность». Наконец, фильм «Чайка» режиссера Полины Лазаревой был удостоен специальной награды «Мы согласны. Это комедия».





Фото: кадр из фильма «Бери да помни»