Еврейское сообщество поддержало актера Брэдли Купера после критики искусственного носа

Семья музыканта и американца еврейского происхождения Леонарда Бернстайна выразила свою поддержку актеру Брэдли Куперу, который сыграет композитора в фильме «Маэстро». В последнее время Купера критикуют за использование искусственного носа в своей роли, считая это «проявлением антисемитских стереотипов».





Однако еврейские организации, включая Американский еврейский комитет и Антидиффамационную лигу, не согласны с этим мнением. Они заявили, что образ, созданный Купером, не задевает или принижает еврейское сообщество. Вступившиеся за актера также отметили, что этот байопик о легендарном композиторе Леонарде Бернстайне не является антисемитским.

Актриса Трейси Энн Оберман ранее сравнила использование искусственного носа Купером с «блэкфейсом», гримом, который позволяет белым актерам играть афроамериканцев. Однако семья Леонарда Бернстайна выразила свою поддержку артисту, не считая его образ антисемитским.





Фильм «Маэстро» расскажет историю композитора Леонарда Бернстайна, и его семья считает, что Купер отлично справляется с ролью без использования лицевых протезов. Премьера запланирована на 2 сентября 2023 года.



