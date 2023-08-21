Телеканал ТНТ присоединился к Ассоциации продюсеров кино и телевидения

Телеканал ТНТ вошел в состав Ассоциации продюсеров кино и телевидения.



Директор ТНТ и заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Тина Канделаки, комментируя присоединение ТНТ к профессиональному индустриальному сообществу, отметила, что команда телеканала считается одной из самых креативных в российской медиаиндустрии.



«Опыт ведущих продюсеров и их профессиональная оценка проектов дает мощный импульс для развития кино- и телеиндустрии, позволяет эффективнее решать проблемы и открывает новые возможности для создания и реализации проектов», — сказала Тина Канделаки.



Ранее к Ассоциации присоединился Первый канал.









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