Скончался ведущий актер театра «Эрмитаж» Алексей Шулин

21.08.2023
Скончался заслуженный артист России, ведущий актер Московского театра «Эрмитаж» Алексей Шулин.
Артист умер на 56-м году жизни, передает
ТАСС со ссылкой на художественного руководителя театра Михаила Левитина.
«В театре «Эрмитаж» умер ведущий артист Алексей Шулин. Его не стало вчера поздно вечером, он умер после тяжелой болезни, с которой очень мужественно боролся несколько лет», - приводит агентство слова худрука.
Левитин добавил, что прощание с актером состоится в среду, 23 августа.
Алексей Шулин родился 13 декабря 1971 года. Окончил Горьковское театральное училище. С 1991 по 2007 год актер служил в Мурманском областном театре драмы, в 2007 году начал работать в московском театре «Эрмитаж», где запомнился зрителю по ролям в постановках «Зойкина квартира», «Изверг», «Моя старшая сестра», «Судьба барабанщика», «Дон Кихот» и других.
Фото: Театр Эрмитаж/YouTube