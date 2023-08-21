Воин и созидатель Матвей Платов

Земля донская родила немало героев. Но Матвей Платов – на особом счету у казаков. Потому что, сколько ни топтал Матвей Иванович земли Европы, сколько ни сиживал за одним столом с царицей да самодержцами в императорских дворцах, а все равно на Дон возвращался.



Родился здесь атаман-вихорь и умер здесь же – на родной земле. Матвей Платов сочетал в себе все самые лучшие качества донского казака: умный, честный, ловкий, дерзкий, верный, отчаянный и великодушный. История донского казачества в большой степени связана с жизнью этого неординарного воина и созидателя.



Низкий поклон атаману



По решению губернатора Ростовской области Василия Голубева 2023 год был объявлен Годом атамана Матвея Ивановича Платова, который проявил доблесть во всех войнах Российской империи конца XVIII – начала XIX века. Донские казаки под его руководством внесли весомый вклад в разгром армии Наполеона. В 1805 году он основал Новочеркасск, куда перенес столицу Донского казачьего войска.



На сегодняшний день на Дону уже состоялось около 3000 мероприятий в честь юбилея Матвея Ивановича Платова, которые посетили около 1 млн человек. Центральным событием из ряда памятных мероприятий стало празднование 270-летней годовщины Матвея Платова в Новочеркасске. Празднование началось с возложения цветов к могиле атамана, в котором приняли участие губернатор Ростовской области Василий Голубев и глава Донской митрополии владыка Меркурий.









– Это великий воин, выдающийся земляк, человек, который и защищал, и созидал. Город, в котором мы находимся, это его рук творение, храм – это то, что он начинал. Не зря казаки почитают его память, чтят заложенные им традиции. Низкий ему поклон, – подчеркнул глава региона. – Это великий воин, выдающийся земляк, человек, который и защищал, и созидал. Город, в котором мы находимся, это его рук творение, храм – это то, что он начинал. Не зря казаки почитают его память, чтят заложенные им традиции. Низкий ему поклон, – подчеркнул глава региона.





После Божественной литургии и освящения Нижнего храма Вознесенского войскового всеказачьего Патриаршего собора, где находится могила прославленного атамана, праздник памяти Матвея Платова выплеснулся на улицы города.



Делу – время





На главной площади Новочеркасска развернулся областной фестиваль, посвященный донскому казачеству. Местные художники выставили под открытым небом около 100 работ, вызвавших большой интерес среди гостей. Здесь же были расположены фотовыставка «Люблю тебя, мой край казачий», выставка-ярмарка «Город мастеров», интерактивная выставка «Казачий быт», песенные поляны «Донские казаки».







Пока гости и участники фестиваля увлеченно передвигались по площадкам гастрофестиваля «Сделано на Дону», главы региона и метрополии общались с атаманами Всевеликого войска Донского. Обсуждались вопросы, которые волнуют современное казачество: помощь участникам СВО, рост размера казачьего довольствия. Губернатор тут же, в лучших традициях «вихорь-атамана», принял несколько решений. Так, в 16 муниципалитетах будет увеличена штатная численность казачьих дружин. Кроме того, областные казачьи управленческие структуры, размещающиеся сейчас в разных помещениях, будут объединены под одной крышей в историческом здании в центре Ростова-на-Дону.



Не забыл Василий Голубев и обратиться со словами благодарности к участникам конного перехода донских казаков «Дорогами подвига!», который прошел в мае этого года. С историческими знаменами донских полков периода 1812-1814 годов сводная конная группа казаков прошла по местам исторического Большого Черкасского тракта протяженностью 347 км.



– Благодарю всех организаторов, участников конного перехода! Низкий поклон всем казакам, которые сегодня отстаивают интересы страны на полях сражений в ходе спецоперации, – сказал глава региона.



Любо!



Весь день над Новочеркасском не смолкали казачьи песни и крики «Любо!». В гала-концерте фестиваля, посвященного памяти атамана Платова, приняли участие 30 государственных и самодеятельных творческих коллективов Ростовской области из Аксайского района, Азова, Батайска, Новочеркасска, Ростова-на-Дону и Таганрога.









Год Матвея Платова еще не закончен: тематические выставки, конкурсы, викторины, концертные программы и фестивали продолжатся до конца года. Но можно говорить смело, что имя «вихорь-атамана» Матвея Платова в истории донских казаков и не исчезало. Не побоимся сказать, что в регионе имя Платов воспринимается как символ Родины, Дона и верного служения Отчизне. Год Матвея Платова еще не закончен: тематические выставки, конкурсы, викторины, концертные программы и фестивали продолжатся до конца года. Но можно говорить смело, что имя «вихорь-атамана» Матвея Платова в истории донских казаков и не исчезало. Не побоимся сказать, что в регионе имя Платов воспринимается как символ Родины, Дона и верного служения Отчизне.









Фото: пресс-служба министерства региональной политики

и массовых коммуникаций Ростовской области



