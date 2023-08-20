Sotheby’s Paris выставит на аукцион скульптуры Клода Лаланна

4 октября Sotheby’s Paris выставит на аукцион обнаруженные 20 скульптур Клода Лаланна, спрятанных в секретной комнате, пишет design-mate.





Среди наиболее интригующих лотов — Boîte de Sardines, скульптура в форме банки с сардинами из пенопласта и кожи, приписываемая Франсуа-Ксавье Лаланну. По данным Sotheby’s, в 1971 году она была заказана Джейн Хольцер, фотомоделью Уорхола, для выставки мебели, которую она курировала в галерее Лео Кастелли. Позже произведение было приобретено легендарным дилером Александром Иоласом, прежде чем вернуться во владение Лаланнов, когда они выкупили его на аукционе Sotheby’s в 2005 году.





Среди найденных объектов — скамья Ginkgo, стул Papillon, ваза Éventail и другие знаковые изделия: например, произведение Boîte de Sardines, которое сами художники выкупили для себя в 2005 году. Всего на аукционе будет представлено около 20 скульптур, отражающих фирменный стиль четы Лаланн — микс декоративного искусства, природных форм и сюрреалистических мотивов.