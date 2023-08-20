Disney раскритиковали за ремейк «Белоснежки»

91-летний Дэвид Хейл Хэнд, сын режиссёра-аниматора Дэвида Додда Хэнда, в интервью изданию The Telegraph раскритиковал компанию Disney за её подход к созданию ремейков классических картин.





«По правде говоря, мне кажется оскорбительным то, что они сделали с некоторыми классическими картинами. В этом нет никакого уважения к работе Диснея и моего отца... Я уверен, что и он, и Уолт Дисней в гробу бы перевернулись», — заявит Хенд.





В качестве примера он привёл готовящийся фильм про Белоснежку, который выйдет в 2024 году. По его мнению, современный Disney проявляет неуважение как к собственной классике, так и к людям, ответственным за создание оригинальных анимационных лент. Дэвид добавил, что не стоит брать классику и пытаться переписать её по собственному образу и подобию. Сам Дэвид работал в Disney дизайнером в 90-х.





Напомним, Дэвид Додд Хэнд является режиссёром таких мульфильмов, как "Бэмби" и "Белоснежка и семь гномов".





Фото: скриншот YouTube/Baby Music