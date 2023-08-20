Дочь певца группы «Руки вверх!» снялась в главной роли в молодежном сериале «Плакса»

20.08.2023
Создателем картины выступил сам Сергей Жуков. Об этом сообщает Культуромания.
По сюжету сериала «Плакса» главная героиня — школьница Маша — это Ника Жукова, вместе с родителями вынуждена переехать в другой город. После элитной гимназии на Рублёвке девочке непросто смириться с порядками провинциальной школы. В новой школе она становится жертвой буллинга — изощрённого психологического и физического преследования со стороны одноклассниц. Оно становится особенно жёстким из-за вспыхнувших отношений Маши с парнем Алексей Онежен главной звезды и бунтарки школы Крис — Диана Енакаева. С подачи Крис к Маше приклеилось прозвище «Плакса». Справляться с проблемами и слезами героине помогает только музыка и группа, которую она собрала вместе с другими учениками (Ваня Дмитриенко, Даниил Муравьёв, Софья Николаева).
В актерский состав вошли Диана Енакаева, Агата Муцениеце, Ирина Розанова, Алексей Демидов, Роман Маякин, Никита Тарасов, Екатерина Семенова, Елена Захарова и другие. Режиссером выступил Андрей Силкин. «Плакса» выйдет на сервисе Wink 28 сентября. Позже сериал покажут на СТС.
Фото: скриншот YouTube/Wink Russia