Выставка «Художники круга Довлатова» откроется 2 сентября

19.08.2023
Со 2 по 10 сентября в KGallery пройдет выставка посвящённая Сергею Довлатову и художникам его круга. Об сообщила пресс-служба KGallery.
На экспозиции будут представлены работы художников нонконформистов из собрания галереи, которые в разные годы были близки с писателем. Выставка позволит посетителям взглянуть на художественную жизнь того периода как на единый процесс, в котором органично переплетались писатели, поэты, музыканты, художники и многие другие.
Сергей Довлатов обладал художественными способностями, рисовал всю жизнь, учился какое-то время в СХШ, подумывал получить профессию скульптора или ювелира. Ему нравилось общество художников, мастерские, дружеские посиделки.
Фото: пресс-служба KGallery