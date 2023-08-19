Музейный морской поход «Россия на Балтике» состоялся 18 августа в Петергофе

19.08.2023
Также в этот день состоялось открытие стендовой выставки «Музея Мирового океана» . Об этом сообщает пресс-служба ГМЗ «Петергоф».
18 августа в музее-заповеднике «Петергоф» состоялось мероприятие в честь начала совместного музейного морского похода «Россия на Балтике», организованного музеем-заповедником «Петергоф» и музеем-заповедником «Музей Мирового океана». Под звуки Преображенского марша яхты «Ольга» и «Лукулл» после наставлений Петра I отправились в морской поход с причала Нижнего парка.
Также в этот день состоялось открытие стендовой выставки «Музея Мирового океана» «Был бы флот, а гавани найдутся». Она создана при поддержке Министерства культуры Российской Федерации в рамках творческого проекта «Россия, помнящая Петра. Сеть проектов Ассамблеи петровских музеев России». С помощью архивных документов и изображений фондовых предметов выставка показывает историю корабельного дела петровской России в разных ее уголках, работу энтузиастов из клубных объединений по сохранению петровского корабельного наследия, историю судоверфей и заводов, продукция которых использовалась при строительстве кораблей.
Фото: пресс-служба ГМЗ «Петергоф»