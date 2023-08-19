Пушкинский музей отмечает 19 августа всемирный день фотографии

19.08.2023
Об этом сообщила пресс-служба Пушкинского музея.
Сегодня посетители Пушкинского музея смогут понаблюдать за амбротипией — фотографическим процессом, запатентованным в середине XIX века, принять участие в конкурсе «Бессознательная фотография» и прослушать лекцию, приуроченную 20-летней годовщине выставки «Вглядываясь в фотографии. Также увидеть снимки из Музея современного искусства, Нью-Йорк.
В «Мусейоне» расскажут об амбротипии подробнее — это историческая технология получения фотоизображения на стекле, популярной в середине 1850-х годов, но со временем забытой. Посетители смогут прикоснуться к истории фотографии. Одним из приглашенных гостей является фотограф Александр Богуславский.
Фото: пресс-служба ГМИИ им. А.С. Пушкина