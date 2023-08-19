Солисты Мариинского театра примут участие в шоу Opera vs Rock

Оно начнется 19 августа и продлится до весны 2024 года. Об этом сообщает ТАСС.





Первый из пяти вечеров пройдет 19 августа в общественном пространстве «Флагшток» на берегу Финского залива, а завершится проект в День космонавтики, 12 апреля, мультимедийным шоу в Планетарии. Артисты выступят с ансамблем «Бис-Квит».





«Для меня всегда огромное удовольствие работать с ансамблем „Бис-Квит“, потому что они уникальные ребята, которые могут воплотить звучание народных инструментов в любой музыке — от классики до рока», — рассказала сопрано Ольга Пудова. Она отметила, что благодаря подобным проектам «у нас есть возможность показать людям, что такое настоящий оперный голос и, возможно, привлечь к оперному театру новых слушателей».





Программа проекта адресована как любителям классической музыки, так и поклонникам рока. Из солистов Мариинского театра, кроме Пудовой, на концертах выступят также Дмитрий Григорьев, Ирина Шишкова, Борис Степанов, Цветана Омельчук. Также на разных площадках города запланирована большая просветительская программа.







