



Фото: кадр из фильма «Барби»

Barbie постановщицы Греты Гервиг вышла в прокат три недели назад. Лента успела стать кассовым хитом и обновить несколько рекордов. Ее сборы перешагнули отметку в $1 млрд. На этом фоне продюсеры проекта Warner Bros. Discovery уже готовят почву для возможного сиквела, сообщили инсайдеры в отрасли.По их данным, с работавшими над «Барби» членами съемочной группы связались для обсуждения работы над продолжением: «Боссы хотят [привлечь] ту же команду для сиквела». Ранее отмечалось, что режиссер и исполнители главных ролей Марго Робби и Райан Гослинг подписывали контракты только на один фильм.Картина обошла «Гарри Поттера и Дары смерти 2» в скорости зарабатывания $1 млрд. Финальному фильму про мальчика, который выжил, в 2011 году на это понадобилось 19 дней, «Барби» — 17 дней.