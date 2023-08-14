Продюсеры начали разработку продолжения «Барби» — The Sun

14.08.2023

Продюсеры начали разработку продолжения «Барби» — The Sun
К созданию сиквела хотят привлечь команду, работавшую над оригинальным фильмом, рассказали источники британского таблоида.

Barbie постановщицы Греты Гервиг вышла в прокат три недели назад. Лента успела стать кассовым хитом и обновить несколько рекордов. Ее сборы перешагнули отметку в $1 млрд. На этом фоне продюсеры проекта Warner Bros. Discovery уже готовят почву для возможного сиквела, сообщили инсайдеры в отрасли.

По их данным, с работавшими над «Барби» членами съемочной группы связались для обсуждения работы над продолжением: «Боссы хотят [привлечь] ту же команду для сиквела». Ранее отмечалось, что режиссер и исполнители главных ролей Марго Робби и Райан Гослинг подписывали контракты только на один фильм.

Картина обошла «Гарри Поттера и Дары смерти 2» в скорости зарабатывания $1 млрд. Финальному фильму про мальчика, который выжил, в 2011 году на это понадобилось 19 дней, «Барби» — 17 дней.

Фото: кадр из фильма «Барби»