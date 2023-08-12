В Москве 18 августа откроется выставка живописи Николая Мочальского

12.08.2023
Посетители увидят несколько десятков работ из цикла, посвященного образам старой Москвы. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.
Выставка живописи Николая Мочальского «Москва, я думал о тебе» откроется в столице 18 августа. Она пройдет в выставочных залах на Арбате Государственного музея А. С. Пушкина. В работах художника запечатлены старинные усадьбы и людные бульвары, уютные московские дворики и знаменитые дома Льва Толстого, Петра Вяземского, Федора Рокотова, улицы Пречистенка, Никитская, Моховая, а также памятник Александру Пушкину работы скульптора Александра Опекушина.
В своем творчестве Мочальский продолжает традиции московской школы живописи, русского импрессионизма, главное в котором — образное восприятие мира. Художник ставит перед собой задачу, работая цветом и светом, передать окружающее пространство, запечатлеть уходящие образы старой Москвы.
Фото: пресс-служба мэра Москвы