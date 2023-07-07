Стало известно, когда ремейк «Русалочки» от Disney выйдет онлайн

Стала известна дата цифрового релиза фильма «Русалочка».



Ремейк от киностудии Disney выйдет 25 июля. Фильм будет доступен онлайн на американском стриминге Amazon Prime и других платформах.



Кинопрокат ленты длился два месяца. Сборы фильма за первые полтора месяца проката составили 527 млн долларов. По мнению аналитиков, сборы фильма скорее не оправдали ожиданий создателей. Для окупаемости фильму нужно собрать минимум 560 млн долларов.





Главные роли в фильме «Русалочка» сыграли Холли Бейли, Джона Хауэр-Кинг, Мелисса Маккарти, Хавьер Бардем и другие. Премьера картины состоялась 8 мая 2023 года.









Фото: кадр из фильма "Русалочка"