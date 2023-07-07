Музей Победы подготовил большую программу ко Дню семьи, любви и верности

Музей Победы проведет большую концертную программу в честь Дня семьи, любви и верности.



Концерт пройдет на Поклонной горе 8 июля. Мероприятия праздника будут бесплатными.



В программу войдут выступления участников проекта «Голос. Дети», эстрадных певцов и исполнителей народного жанра, вечер ретро-танцев.



На площадке «Фронтовая агитбригада» посетителям представят музыкально-литературные композиции в рамках акции «Ромашка Победы. Семейные истории войны».



На концертной площадке, которая расположится у колоннады главного здания музея, выступит ансамбль эстрадной музыки «Южная гавань», пройдет фортепианный концерт «Музыка жизни».









Фото: пресс-служба Музея Победы