В Ташкенте отменили осенний концерт Григория Лепса

В Узбекистане отменен концерт российского певца Григория Лепса.



Выступление артиста планировалось в Ташкенте 23 октября. В телеграм-канале министерства культуры Узбекистана говорится о том, что концерт перенесен по техническим причинам.



«На 23 октября этого года во Дворце дружбы народов была запланирована концертная программа российского певца Григория Лепса. По техническим причинам концертная программа была перенесена», — говорится в сообщении ведомства.



Ранее сообщалось об отмене концерта Григория Лепса в Киргизии. Выступление артиста планировалось в августе.









Фото: Красный квадрат/YouTube



