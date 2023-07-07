В Ташкенте отменили осенний концерт Григория Лепса

07.07.2023

В Ташкенте отменили осенний концерт Григория Лепса
В Узбекистане отменен концерт российского певца Григория Лепса.

Выступление артиста планировалось в Ташкенте 23 октября. В телеграм-канале министерства культуры Узбекистана говорится о том, что концерт перенесен по техническим причинам.

«На 23 октября этого года во Дворце дружбы народов была запланирована концертная программа российского певца Григория Лепса. По техническим причинам концертная программа была перенесена», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось об отмене концерта Григория Лепса в Киргизии. Выступление артиста планировалось в августе.


Фото: Красный квадрат/YouTube