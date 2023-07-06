В Главном Ботаническом саду им. Цицина высадят сотни дубов

В Главном Ботаническом саду им. Н.В. Цицина высадят от 300 до тысячи молодых дубов.



Саженцы будут высажены в рамках проекта «Русская дубрава», нацеленного на восстановление исторического облика территории сада.



Проект реализуют Фонд содействия развитию ботанических садов, Главный Ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН.



Ожидается, что в дальнейшем число высаженных деревьев увеличат до 4,5 тысяч.



«"Русская дубрава" — единственный в России проект, который направлен на восстановление исторической территории, на которой произрастают деревья. Он соединяет в себе как научную работу, так и экологические и урбанистические задачи. Проект получил живой отклик от компаний и волонтеров», — рассказала директор Фонда содействия развитию ботанических садов Александра Щербакова.









Фото предоставлено PR-агентством Бедуш & Маренникова