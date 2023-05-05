Оперная певица Мария Максакова-Игенбергс признана в России иноагентом

Оперная певица Мария Максакова-Игенбергс пополнила список лиц, признанных в России иностранными агентами.



В соответствии с последними изменениями на сайте Минюста, иноагентами признаны еще несколько человек и организаций.



В их числе оперная певица Мария Максакова-Игенбергс. Указано, что певица внесена в реестр иноагентов «за призывы к свержению власти в РФ и предоставлению оружия Украине».



В список попал также экономист и экс-сотрудник фонда Hermitage Capital Management Уильяма Браудера Владимир Пастухов — за распространение недостоверной информации о решениях властей и создании материала для иноагентов; бывший редактор EUROSPORT Ян Матвеев — за открытую поддержку Украины и отождествление РФ с нацистской Германией; издание «Тайга инфо» — за распространение материалов иноагентов и фейков о властях.



В число иноагентов попали также «Санкт-Петербургский Русский ПЕН-клуб», «Мягкая сила», «Кризисная группа СК SOS» (North Caucasus SOS Crisis Group), находящийся в розыске Георгий Албуров, бывший депутат ГД Александр Осовцов и политолог Иван Преображенский.









Фото: Maria Maksakova/YouTube