На Каннском кинофестивале покажут последний фильм Годара

В рамках 76-го Каннского кинофестиваля состоится показ последнего фильма Жан-Люка Годара.



Фильм «Потешные войны» (Drôles de Guerres) — короткометражная работа автора, ушедшего из жизни в сентябре 2022 года.



Фильм является последней работой мэтра.



76-й Каннский международный кинофестиваль пройдет с 16 по 27 мая 2023 года и будет первым фестивалем, президентом которого станет женщина — Айрис Кноблох.



На фестивале пройдут премьерные показы «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе, мировая премьера «Индиана Джонс и Колесо судьбы».









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