На Каннском кинофестивале покажут последний фильм Годара

05.05.2023

На Каннском кинофестивале покажут последний фильм Годара
В рамках 76-го Каннского кинофестиваля состоится показ последнего фильма Жан-Люка Годара.

Фильм «Потешные войны» (Drôles de Guerres) — короткометражная работа автора, ушедшего из жизни в сентябре 2022 года.

Фильм является последней работой мэтра.

76-й Каннский международный кинофестиваль пройдет с 16 по 27 мая 2023 года и будет первым фестивалем, президентом которого станет женщина — Айрис Кноблох.

На фестивале пройдут премьерные показы «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе, мировая премьера «Индиана Джонс и Колесо судьбы».


Фото: Pixabay.com