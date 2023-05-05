На музыкальный конкурс «Вся страна» поступило 248 заявок

На Всероссийский конкурс этнической музыки «Вся страна» поступило 248 заявок от солистов и творческих коллективов со всей страны, сообщили организаторы.



Прием заявок на конкурс, который проводит Российский музыкальный союз, завершился 30 апреля. Смотр проводится при грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив.



До 12 мая жюри, в состав которого вошли видные деятели культуры и искусства, выберут лучшие номера исполнителей из восьми федеральных округов и новых регионов России. В числе членов жюри — композитор, народный артист России Алексей Рыбников; джазовый пианист, народный артист России Даниил Крамер; пианист, заслуженный артист России Борис Березовский; киноактер и кинорежиссер Артем Михалков; актер, музыкант, режиссер Владимир Панков; продюсер Валерий Дробыш и другие.



Имена финалистов появятся на сайте проекта вся-страна-конкурс.рф после подсчета голосов. С 13 мая откроется возможность народного голосования.



Финал конкурса пройдет 2 июня в московском театре «Градский Холл». Начало в 18:00.









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