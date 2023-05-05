Беркович и Петрийчук доставили в суд для избрания меры пресечения

Театральный режиссер Евгения Беркович и драматург Светлана Петрийчук доставлены в пятницу, 5 мая, в Замоскворецкий суд Москвы для избрания меры пресечения, передает ТАСС.



К зданию суда пришли коллеги Беркович, в том числе нобелевский лауреат Дмитрий Муратов.



«Многочисленные деятели культуры и искусства, в том числе Павел Лунгин, Константин Райкин, Анна Федермессер, Олег Меньшиков, Вениамин Смехов и другие дали личное поручительство за Женю Беркович, которая была накануне задержана», — приводит агентство слова адвоката Беркович Никиты Петреева.



В поручении говорится, что режиссер в назначенный срок будет являться по вызову следователя, в суд и не будет препятствовать производству уголовного дела.



В отношении Евгении Беркович возбуждено уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма».



Причиной возбуждения производства стал спектакль о женщинах, которые знакомились с представителями радикального ислама в интернете, чтобы уехать к ним в Сирию.









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