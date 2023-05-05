Актриса Кэрри Фишер посмертно удостоена звезды на «Аллее славы» в Голливуде

Американская актриса Кэрри Фишер удостоена посмертно именной звезды на «Аллее славы» в Голливуде, передает Associated Press.



Церемония в честь артистки, известной по роли принцессы Леи в серии фильмов «Звездные войны», прошла 4 мая, в день, когда поклонники отмечают день «Звездных войн».



В церемонии приняла участие дочь актрисы Билли Лурд.



Кэрри Фишер родилась в Лос-Анджелесе в 1956 году. Актриса получила известность после роли принцессы Леи Органы в серии фильмов «Звездные войны». Актриса также снималась в фильмах «Когда Гарри встретил Салли», «Сердцеедки». Гарри написала роман «Открытки с края бездны», который был экранизирован.









Фото: кадр из фильма "Звездные войны"