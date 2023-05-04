Режиссера Евгению Беркович обыскали в рамках расследования дела об «оправдании терроризма»

У театрального режиссера Евгении Беркович прошли обыски.



Мероприятия проводятся в рамках расследования уголовного дела по статье 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).



По сообщению друзей Беркович в соцсетях, обыски прошли как у самого режиссера, так и у ее родственников в Санкт-Петербурге — у матери Елены Эфрос и бабушки, писательницы Нины Катерли.



Сообщается, что поводом для возбуждения уголовного дела стала постановка Беркович «Финист ясный сокол». Спектакль проходил в «Боярских палатах» Союза Театральных Деятелей РФ в Москве. В постановке рассказывается о женщинах, решивших виртуально завести отношения с представителями радикального ислама, чтобы уехать к ним.



По неподтвержденным сведениям, сама Беркович задержана.









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