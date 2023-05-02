Режиссер Оливер Стоун назвал Владимира Путина великим лидером своей страны

Американский кинорежиссер Оливер Стоун назвал президента России Владимира Путина великим лидером.



Свое мнение кинематографист высказал в интервью The Guardian.



«Я думаю, что Россия проводит отличную работу в области ядерной энергетики. Китай тоже является лидером в этой сфере, хотя я так и не сумел внедриться в Китай, очень жаль с точки зрения кино, которое я хотел бы, чтобы мы сделали. Но Путин – великий лидер своей страны, и люди любят его», - сказал Стоун.



Оливер Стоун ранее снял документальный фильм о российском президенте, в который вошли продолжительные беседы кинематографиста с Владимиром Путиным.



В 2016 году Оливер Стоун и режиссер украинского происхождения Игорь Лопатенок представили фильм о событиях на Украине 2014 года «Украина в огне».









Фото: Первый канал/YouTube



