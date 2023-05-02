Режиссер Оливер Стоун назвал Владимира Путина великим лидером своей страны

02.05.2023

Режиссер Оливер Стоун назвал Владимира Путина великим лидером своей страны
Американский кинорежиссер Оливер Стоун назвал президента России Владимира Путина великим лидером.

Свое мнение кинематографист высказал в интервью The Guardian.

«Я думаю, что Россия проводит отличную работу в области ядерной энергетики. Китай тоже является лидером в этой сфере, хотя я так и не сумел внедриться в Китай, очень жаль с точки зрения кино, которое я хотел бы, чтобы мы сделали. Но Путин – великий лидер своей страны, и люди любят его», - сказал Стоун.

Оливер Стоун ранее снял документальный фильм о российском президенте, в который вошли продолжительные беседы кинематографиста с Владимиром Путиным.

В 2016 году Оливер Стоун и режиссер украинского происхождения Игорь Лопатенок представили фильм о событиях на Украине 2014 года «Украина в огне».


Фото: Первый канал/YouTube