Умерла советская и латвийская актриса Людмила Голубева

На 96-м году жизни скончалась советская и латвийская актриса Людмила Голубева.



Артистка умерла в Риге, передают латвийские СМИ.



Людмила Голубева запомнилась зрителю по ролям в фильмах «Дело Румянцева», «Мастер», «Чужая родня». С 1956 года артистка служила в Рижском русском театре, где играла в постановках «Не все коту масленица», «Аленький цветочек», «Царевич Алексей» и других.



Людмила Голубева родилась в 1927 году в деревне Нащекино Тамбовской области. С 1956 года Голубева проживала с семьей в Риге, где она получила звание заслуженной артистки Латвии и кавалера ордена Трех звезд.









Фото: Walrus36/Flickr.com