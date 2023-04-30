Певица Юлианна Караулова заменит Диброва на «Кто хочет стать миллионером?»

Шоу «Кто хочет стать миллионером?» после возвращения в эфир будет вести Юлианна Караулова.



Ведущая заменит в этой роли Дмитрия Диброва, который вел программу в течение нескольких лет.



Перезапуск «Кто хочет стать миллионером?» выйдет на Первом канале. Программа будет транслироваться по субботам в 18:20. Участником шоу может стать любой человек, для этого ему нужно заполнить анкету на сайте канала.



Чтобы забрать главный приз — три миллиона рублей — участник должен правильно ответить на все 15 вопросов из разных областей знаний. Участник может воспользоваться тремя подсказками.





Фото: кадр из клипа Юлианны Карауловой