Певица Юлианна Караулова заменит Диброва на «Кто хочет стать миллионером?»

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Перезапуск «Кто хочет стать миллионером?» выйдет на Первом канале.
Проект расскажет о событиях Великой Отечественной войны и о людях, спасавших шедевры.
Чилийско-аргентинский фильм «Наказание» Матиаса Бизе завоевал главный приз XIII Пекинского междунаро...
Рейтинг составлен с учетом данных исследования компании Mediascope.
Открытие пройдет в Большом зале Филармонии.
Перезапуск «Кто хочет стать миллионером?» выйдет на Первом канале.
Проект расскажет о событиях Великой Отечественной войны и о людях, спасавших шедевры.
Чилийско-аргентинский фильм «Наказание» Матиаса Бизе завоевал главный приз XIII Пекинского междунаро...
Рейтинг составлен с учетом данных исследования компании Mediascope.
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30.04.2023